US Open, a che ora gioca Sinner? Il programma del primo turno con Kopriva

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che martedì 26 agosto inizierà agli US Open la sua corsa alla difesa del titolo e della prima posizione del ranking Atp. Il numero uno al mondo è reduce dal ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati per un virus che è però già stato messo alle spalle, come dimostrato dalle ultime uscite in allenamento (dall'arrivo a New York Jannik si è allenato con Francisco Comesana, Alex Michelsen e Marin Cilic). Al primo turno l'azzurro affronterà il ceco numero 87 del mondo Vit Kopriva, avversario che non ha mai incrociato prima.