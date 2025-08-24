Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Rissa sfiorata agli US Open: cosa è successo nel match di qualificazioni tra Gomez e Grenier 

Il tennista argentino ha guadagnato l'accesso al main draw dell'ultimo Slam della stagione vincendo una partita ricca di tensione
Rissa sfiorata agli US Open: cosa è successo nel match di qualificazioni tra Gomez e Grenier 
2 min

Nella giornata di oggi prenderà ufficialmente il via il tabellone principale dello US Open, l'ultimo Slam della stagione in programma sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Sin dalle qualificazioni non sono mancate però le emozioni e anche qualche momento di tensione, sfociato quasi in una rissa addirittuta nella caldissima sfida tra l'argentino Federico Gomez e il francese Hugo Grenier valida per il turno decisivo del tabellone cadetto. A conquistare l'accesso al main draw è infine stato il tennista sudamericano, che dopo essersi trovato in svantaggio di un set e di due break nel secondo, è riuscito a rimontare a alla fine ad imporsi con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 6-2.

Gomez e Grenier quasi alle mani: ecco cosa è successo

Gli animi hanno iniziato a scaldardi al termine del primo set dopo l'esultanza sfrenata di Grenier che era riuscito a conquistare il parziale d'apertura al tie-break. Il francese sembrava poi essersi portato a un passo dalla vittoria, in vantaggio anche 4-0 nel secondo prima della reazione dell'argentino che game dopo game ha costruito un'incredibile rimonta per mandare la partita al terzo e lasciandosi ovviamente andare ad un'esultanza incontenibile. Un atteggiamento non gradito da Grenier, che ha chiesto spiegazioni in modo acceso arrivando faccia a faccia con l'argentino. Una situazione che ha costretto anche la giudice di sedia a lasciare la sua posizione per mettersi in mezzo. "Mi sono arrabbiato per un paio di cose che ho sentito da fuori, che non sono proprio belle da dire - ha spiegato Gomez nell'intervista post partita -. La verità è che mi sono concentrato sul vincere e… secondo, la Francia", ricordando il successo mondiale dell'Argentina sulla Francia.

