Us Open, Musetti pronto a ricominciare: da New York parte la rincorsa per Torino

Lorenzo Musetti è pronto a ripartire e per farlo punterà tutto sull’ultimo slam dell’anno. A New York, infatti, vuole dimenticare gli ultimi tre mesi accompagnati da infortuni e momenti di up and down che gli hanno fatto perdere la sesta posizione guadagnata dopo la semifinale al Roland Garros. Oggi è al nono posto, ma ancora in piena corsa per centrare le Finals di Torino. E quello è l’obiettivo del tennista azzurro che a Flushing Meadows si sta