Panatta: “Sinner innamorato? Menomale… meno Lego e più amore”. Poi elogia Gasperini

“Sinner, innamorato : sono contento, meno Lego e più amore". Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Adriano Panatta si è concesso una battuta su Jannik Sinner. L'ex tennista italiano ha parlato della capacità del numeor uno al mondo della sua capacità di recuperare e della sua abilità nel ritrovare l'equilibrio giusto. "I Lego e i miei passatempi? Una domanda maliziosa… Io prima di giocare i match lavoravo a maglia, poi le rare volte che andavo in finale facevo anche il tombolo, i ricami, ma i Lego no. Sinner è uno che quando si vuole riposare va a Montecarlo o torna a casa dalla famiglia, io sono andato in bicicletta, assistita ovviamente, da Cortina a Sesto, a casa di Sinner - ha proseguito Panatta - però mi sono fermato a 500 metri, non volevo creare problemi. La cosa che mi ha impressionato è che in questo paese delizioso, è nato un fenomeno. Sono cose abbastanza incredibili nello sport. Lui era fortissimo anche a calcio. Lui con la sua abilità sugli sci, riesce a tornare in equilibrio molto più velocemente degli altri".

Panatta, Sinner e la battuta su Gasperini

Panatta è poi tornato sul problema che ha portato Sinner al forfait nel corso della finale di Cincinnati. "Sinner è un ragazzo semplicissimo, ha avuto un problema a Cincinnati, uno di quelli che abbiamo avuto tutti noi una volta nella vita, un virus gastrointestinale, la notte l’ha passata male, e la mattina dopo non si reggeva in piedi, ma è normale. Lui sperava di potercela fare. Poi Alcaraz non è che quel giorno giocava malino, giocava benissimo e quindi sul 5-0 si è fermato. Se è capitato anche a me? Sì, anche peggio, ma io non sono mai uscito dal campo. Ma non è una critica nei suoi confronti, io ero fatto così: magari perdevo 6-1, 6-1 uscivo dal campo e basta. Io non riuscivo a uscire dal campo se non avevo finito. Però probabilmente la stanchezza ha inciso. Meglio se non si fosse presentato? Beh una finale del genere l’aspettano tutti, loro due sono nettamente più forti di tutti gli altri”. Chiusura dedicata alla Roma e a Gian Piero Gasperini: "La cosa che mi ha fatto più piacere è vedere il signor maestro Gasperini sulla panchina della Roma perché è un grande allenatore e mi sta anche molto simpatico".