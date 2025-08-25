Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il fotografo in campo nel match point con Medvedev diventa un caso: da Fritz a McEnroe, tutti con Bonzi

Arrivano le prime reazioni dal mondo del tennis dopo quanto accaduto nella sfida del russo che rischiava di essere condizionata da un episodio
Il fotografo in campo nel match point con Medvedev diventa un caso: da Fritz a McEnroe, tutti con Bonzi
2 min

Diventa un caso il "fotografo-gate" verificatosi nella sfida tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi valida per il primo turno degli US Open, il cui risultato rischiava di essere compromesso dopo che il tennista russo era riuscito a recuperare due set di svantaggio in seguito alla polemica con il giudice di sedia e allo show del pubblico che aveva invece destabilizzato il francese. Alla fine Bonzi è comunque riuscito a conquistare il successo e il passaggio del turno, ma tanti colleghi e addetti ai lavori hanno preso le sue difese: queste le prime reazioni dal commento di Taylor Fritz a quello di Patrick McEnroe, fratello di John. Intanto è arrivato anche il duro provvedimento dell'organizzazione degli US Open, che ha deciso di ritirare l'accredito al fotografo coinvolto.

Da Fritz a McEnroe, tutti con Bonzi

"Sì, Bonzi dovrebbe ottenere un primo servizio - ha scritto Fritz sui social -, ma la chiamata finisce per ritorcersi contro di lui e danneggiarlo a causa della pausa, dovendo aspettare 10 minuti per un match point e poi il pubblico che si scatena contro di lui. A meno che Bonzi non metta una prima di servizio potente e ottenga un punto gratuito dalla pausa, allora tutta la situazione è davvero pessima per lui. Fa schifo per chi risponde e non è giusto, ma allo stesso tempo qualcuno che letteralmente corre in campo, senza che dovrebbe esserci tra un servizio e l'altro, è folle e non è qualcosa che si può fare. Dopo che Allensworth ordina al fotografo di non entrare in campo e si verifica un'interruzione, non puoi costringerlo a colpire un secondo servizio". Ben più perentorio invece McEnroe, che ha commentato così: "Giustizia per Bonzi. E Medvedev deve prendersi il resto dell'anno libero. Chi sono questi idioti che fischiano Bonzi?".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Us Open, Musetti pronto a ricominciareUS Open, Medvedev subito out in una notte di follia