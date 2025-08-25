Il fotografo in campo nel match point con Medvedev diventa un caso: da Fritz a McEnroe, tutti con Bonzi

Diventa un caso il "fotografo-gate" verificatosi nella sfida tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi valida per il primo turno degli US Open , il cui risultato rischiava di essere compromesso dopo che il tennista russo era riuscito a recuperare due set di svantaggio in seguito alla polemica con il giudice di sedia e allo show del pubblico che aveva invece destabilizzato il francese. Alla fine Bonzi è comunque riuscito a conquistare il successo e il passaggio del turno, ma tanti colleghi e addetti ai lavori hanno preso le sue difese: queste le prime reazioni dal commento di Taylor Fritz a quello di Patrick McEnroe , fratello di John. Intanto è arrivato anche il duro provvedimento dell'organizzazione degli US Open, che ha deciso di ritirare l'accredito al fotografo coinvolto.

Da Fritz a McEnroe, tutti con Bonzi

"Sì, Bonzi dovrebbe ottenere un primo servizio - ha scritto Fritz sui social -, ma la chiamata finisce per ritorcersi contro di lui e danneggiarlo a causa della pausa, dovendo aspettare 10 minuti per un match point e poi il pubblico che si scatena contro di lui. A meno che Bonzi non metta una prima di servizio potente e ottenga un punto gratuito dalla pausa, allora tutta la situazione è davvero pessima per lui. Fa schifo per chi risponde e non è giusto, ma allo stesso tempo qualcuno che letteralmente corre in campo, senza che dovrebbe esserci tra un servizio e l'altro, è folle e non è qualcosa che si può fare. Dopo che Allensworth ordina al fotografo di non entrare in campo e si verifica un'interruzione, non puoi costringerlo a colpire un secondo servizio". Ben più perentorio invece McEnroe, che ha commentato così: "Giustizia per Bonzi. E Medvedev deve prendersi il resto dell'anno libero. Chi sono questi idioti che fischiano Bonzi?".