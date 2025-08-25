Tennis, a Biella torna un torneo storico: nel 2018 c'era anche Sinner

BIELLA - Dal 7 al 14 settembre sui campi in terra rossa di Tennis Lab, in via Liguria a Biella, tornerà l'Atp Challenger 50 della città di Biella . Sarà il 31esimo torneo internazionale di tennis organizzato nella città piemontese e vedrà come direttore Cosimo Napolitano , da sempre l’anima del tennis internazionale a Biella. Suo figlio Stefano, nel giugno del 2024, ha raggiunto il suo best ranking ATP con la posizione 121, prima di andare incontro a diversi infortuni.

Biella, quanti campioni negli scorsi anni: da Sinner ad Alcaraz

Ben 7 degli attuali primi 20 giocatori della classifica Atp hanno giocato il torneo di Biella nella loro carriera. Jannik Sinner, nel 2018, si è fermato nelle qualificazioni, mentre Carlos Alcaraz, nel 2020, ha perso al secondo turno. Anche Filippo Volandri, attuale CT dell’Italia di Davis, ha vinto due volte il torneo di Biella. Anno di grazia nel 2021, quando furono organizzati a Biella addirittura 7 tornei, con complice il covid e la decisione dell'ATP di organizzare tanti tornei nella stessa città. Il “Biella Challenger 7” del 2021 fu vinto da Holger Rune (la sua prima vittoria in un Challenger ATP), mentre il “Biella Challenger 2” registrò la clamorosa partecipazione di Andy Murray, che non potè partecipare agli Australian Open a causa del Covid: guarì e, per tenersi in forma, giocò a Biella. Dopo quel 2021 non sono più stati organizzati tornei internazionali a Biella: questo di settembre segna il ritorno del grande tennis in città.