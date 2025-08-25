Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner, prove generali in vista del debutto con Kopriva agli US Open

Il numero uno al mondo si è allenato per un paio d'ore alla vigilia del primo turno che lo vedrà impegnato contro il ceco nel pomeriggio di martedì
Sinner, prove generali in vista del debutto con Kopriva agli US Open© EPA
2 min

Prove generali a New York per Jannik Sinner alla vigilia del debutto agli US Open. Il numero uno al mondo, che è reduce dal ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz per un virus che è ormai alle spalle, farà il suo esordio nell'ultimo Slam della stagione contro il ceco Vit Kopriva. L'azzurro affronterà il numero 87 del mondo nella giornata di martedì nel secondo match in programma sull'Arthur Ashe Stadium al termine della sfida tra Iga Swiatek e Emiliana Arango, che prenderà il via a partire dalle 17:30 italiane. L'obiettivo è non solo quello di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma anche di evitare il sorpasso di Alcaraz in classifica: per farlo Jannik dovrà fare meglio dello spagnolo in queste due settimane.

Sinner lavora sul servizio alla vigilia del debutto

Alla vigilia della sfida di primo turno, Sinner ha fissato un allenamento alle 19 e per quasi due ore ha lavorato per arrivare con le migliori sensazioni possibili all'appuntamento con Kopriva. Con il team al completo, e seguito quindi dallo sguardo attento di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, il numero uno al mondo ha lavorato prevalentemente sul servizio, un colpo come sempre fondamentale per risparmiare tempo sul campo in vista di un cammino che si prospetta tortuoso verso l'eventuale finale del 7 settembre con Alcaraz.

