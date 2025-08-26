Perché Alcaraz si è rasato a zero: cosa è successo con il fratello e la sua reazione

Carlos Alcaraz ha debuttato allo US Open con un successo in tre set ai danni di Reilly Opelka , tuttavia si è parlato quasi esclusivamente del suo nuovo taglio di capelli. Sono diventate infatti virale le immagini dello spagnolo, che in allenamento ha sfoggiato un nuovo look , completamente diverso rispetto al giorno prima. Niente più capelli, bensì una rasatura a zero che ha ricordato quella di David Beckham nel 2001. Alcaraz ha però ammesso che non si è trattata di una scelta voluta, bensì di un incidente di percorso, e che a effettuare il taglio non è stato il suo barbiere di fiducia ma un suo familiare: il fratello Alvaro . Tra le varie cose dette in conferenza stampa dopo la vittoria all'esordio, infine, Carlos ha condiviso la sua reazione una volta visto il risultato finale.

Il retroscena svelato da Alcaraz

"Volevo tagliare i capelli prima dell'inizio dello US Open perché sentivo che erano troppo lunghi. All'improvviso mi sono ritrovato da solo con mio fratello, che ha preso la macchinetta ma ha commesso un errore. Così l'unica soluzione era rasarmi completamente ed è quello che ho fatto. A essere onesto non è un granché come taglio, anzi è stato strano vedermi senza peli in testa. Spero quantomeno che sia diventato un po' più veloce in campo. E poi la reazione della gente mi fa ridere". Alcaraz ha quindi rivelato come mai sia stato suo fratello a tagliargli i capelli e non il suo barbiere Victor, che aveva portato ad esempio a Parigi: "New York è troppo lontana per Victor e non sono così interessato ai capelli. Sono il tipo di persona che pensa 'ok, ricresceranno' e tra qualche giorno tutto andrà bene".