Musetti-Mpetshi Perricard, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Una sola vittoria post-Roland Garros ma tanta voglia di riscattarsi. Tutto pronto per l'inizio dello US Open per Lorenzo Musetti , determinato a ritrovare un successo che nella seconda metà di stagione ha scarseggiato e a fare strada sul cemento di New York. Anche per incamerare punti preziosi in ottica ATP Finals e difendere quantomeno l'attuale nono posto nella Race. Il percorso del carrarino comincerà contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard , tennista che supera i 2 metri d'altezza e vanta un servizio estremamente efficace. La sua stagione è stata oggettivamente negativa, tuttavia sembra essersi ritrovato con la recente semifinale raggiunta a Winston-Salem. Sarà comunque Musetti a scendere in campo con i favori del pronostico.

Musetti-Mpetshi Perricard, quando si gioca il match

La sfida tra Musetti e Mpetshi Perricard, valida per il primo turno degli US Open, si giocherà martedì 26 agosto sul Louis Armstrong Stadium come primo match a partire dalle 17:00 italiane.

I precedenti tra Musetti e Mpetshi Perricard

Sono due i confronti tra i giocatori, entrambi andati in scena nel 2024 su erba. Lorenzo ha trionfato prima a Stoccarda, in due tie-break, e poi a Wimbledon in quattro set.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile inoltre in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTATVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880