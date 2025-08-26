Us Open, è il giorno di Sinner: come sta Jannik dopo il ritiro a Cincinnati

L’attesa si conclude stasera. Jannik Sinner torna in campo e lo fa a New York, per gli Us Open, nell’ultimo slam della stagione, dove è chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Rientra dopo giorni di dubbi e domande circa la sua condizione. Tutti sono curiosi di sapere come starà il numero uno del mondo, la cui ultima immagine sui campi da gioco è quella del ritiro di Cincinnati di lunedì scorso nella finale contro Alcaraz. A fermare l&rsquo