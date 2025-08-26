Medvedev choc, il messaggio di Boris Becker: "Ha bisogno di aiuto, è crollato"

Ha fatto molto discutere il comportamento di Daniil Medvedev in occasione del match di primo turno dello US Open contro Benjamin Bonzi. Dalla sua reazione dopo la condivisibile decisione dell'arbitro di far ripetere la prima al suo avversario al modo in cui ha aizzato la folla fino a dei gesti poco eleganti che sono diventati virali. Si può dire che il russo abbia seriamente flirtato con la squalifica al punto che qualcuno ha persino parlato di karma quando è stato sconfitto per 6-4 al quinto set, nonostante sembrasse in controllo del match a un certo punto del parziale decisivo. Tra le tante critiche che Medvedev ha ricevuto , alcune sono arrivate anche da parte di personaggi che hanno scritto la storia del tennis. Boris Becker , ad esempio, ha scritto un post sul suo profilo X. Anche Brad Gilbert ha detto la sua in merito.

Il messaggio di Becker

"Noi lo chiamiamo “crollo pubblico” - ha scritto l'ex tennista tedesco - Penso che abbia bisogno di aiuto professionale?!?" Un'opinione affatto impopolare considerando il momento difficile che sta vivendo Daniil Medvedev. In crisi di risultati da tempo, a New York sembra aver toccato il fondo a livello emotivo, oltrepassando il limite. Chi ha condiviso il punto di vista di Becker è stato Brad Gilbert, il quale ha risposto al suo post su X scrivendo: "Ha fatto la stessa cosa dopo la sconfitta a Washington DC, anche lì è andato completamente in tilt. Sfortunatamente il cervello sta avendo la meglio su di lui dopo aver perso queste partite serrate negli ultimi mesi. Sono d'accordo: ha sicuramente bisogno di aiuto".