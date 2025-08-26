Musetti diretta Us Open: segui il match contro Mpetshi Perricard. Tennis oggi LIVE

ROMA - Lorenzo Musetti pronto al debutto contro il pericolosissimo bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard, con in palio l’accesso al secondo turno dell’ultimo Slam stagionale. Un esordio tutt’altro che semplice per il toscano, chiamato a ritrovare fiducia e soprattutto risultati utili per il morale e per la classifica. Dopo aver toccato la sesta posizione del ranking, Musetti ha infatti incassato un paio di sconfitte amare tra i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati: i pochi punti di margine che aveva accumulato si sono così trasformati in terreno da recuperare per poter continuare a inseguire il sogno delle ATP Finals. Tutti gli aggiornamenti.
17:32
Musetti-Perricard 4-4
Difficile brekkare uno come Perricard, che nel servizio ha la sua arma migliore. A 15 il game vinto dal francese per il 4-3. Musetti non si scompone e tiene anche lui il servizio: 4-4, entriamo nel momento più delicato del match.
17:25
Musetti-Perricard, sfida equilibrata
Un vero bombardiere il francese, che spinge forte anche sul dritto. Sul 40-0 fa un serve and volley vincente: 3-2. Lorenzo sbaglia il rovescio sul primo scambio del suo turno. L’avversario fa lo stesso: 15-15. Ancora errore per Perricard. Altri due bei punti dell’azzurro che non concede nulla.
17:19
Musetti fa 2-2
Perricard porta a casa il turno di servizio e fa 2-1. Musetti fa punti con il dritto: due di fila per il 30-0. Poi ace da destra. Altro bel dritto incrociato e game: 2-2.
17:13
Musetti c’è: 1-1
Nessun problema per Lorenzo, efficace anche lui al servizio. Chiude a zero Lorenzo, che sfrutta tutti gli errori dell’avversario.
17:10
Si parte con Perricard al servizio: subito 1-0
Iniziato il match! Primo 15 del francese, che poi sfrutta l'errore di Lorenzo. Ace: il servizio funziona subito. Risposta sbagliata: game di Perricard.
17:03
Giocatori in campo
Ci siamo, i giocatori sono entrati in campo. Sorteggio per il servizio e via al riscaldamento.
16:53
Attenzione al servizio di Perricard
Giovanni Mpetshi Perricard ha scritto la storia a Wimbledon: contro Fritz ha fatto registrare il servizio più veloce di sempre sull’erba londinese, toccando i 245 km/h (153 mph). Un record che conferma tutta la potenza del giovane francese al servizio.
16:41
Il possibile cammino per Musetti
Chi si qualifica affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra il francese Quentin Halys e il veterano belga David Goffin.
16:29
I precedenti tra Musetti e Perricard
I precedenti dicono Lorenzo Musetti che ha vinto due confronti diretti contro Giovanni Mpetshi Perricard, l’ultimo dei quali negli ottavi di Wimbledon 2024.
16:14
Ranking, la situazione di Musetti
Attualmente il tennista toscano occupa la decima posizione del ranking ATP e la nona nella race, distanziato di pochi punti da De Minaur e da un folto gruppo di concorrenti che include anche Fritz e Draper.
16:00
Us Open, tocca a Musetti
Lorenzo Musetti sfida Perricard. Il match in scena al Louis Armstrong Stadium alle ore 17.