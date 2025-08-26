Musetti diretta Us Open: segui il match contro Mpetshi Perricard. Tennis oggi LIVE

ROMA - Lorenzo Musetti pronto al debutto contro il pericolosissimo bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard, con in palio l’accesso al secondo turno dell’ultimo Slam stagionale. Un esordio tutt’altro che semplice per il toscano, chiamato a ritrovare fiducia e soprattutto risultati utili per il morale e per la classifica. Dopo aver toccato la sesta posizione del ranking, Musetti ha infatti incassato un paio di sconfitte amare tra i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati: i pochi punti di margine che aveva accumulato si sono così trasformati in terreno da recuperare per poter continuare a inseguire il sogno delle ATP Finals. Tutti gli aggiornamenti.