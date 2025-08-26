Musetti, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha debuttato nel migliore dei modi allo US Open, superando in quattro set un avversario insidioso come Giovanni Mpetshi Perricard. L'azzurro si è imposto per 6-7 6-3 6-4 6-4 in poco più di due ore e mezza e ha staccato il biglietto per il secondo turno. Per lui si tratta del quarto successo su cinque partecipazioni all'esordio nello Slam newyorchese. Una vittoria importante per Musetti, che dopo l'infortunio rimediato nella semifinale del Roland Garros aveva conquistato un solo match (in Canada contro Duckworth). L'obiettivo è ora fare ancora strada a Flushing Meadows, nella speranza di assistere a un derby azzurro contro Flavio Cobolli al terzo turno. Prima, però, per Musetti c'è il vincente dell'incontro tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin.