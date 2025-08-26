Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Musetti, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista azzurro ha superato all'esordio Mpetshi Perricard in quattro set e mette nel mirino il possibile derby contro Flavio Cobolli
2 min

Lorenzo Musetti ha debuttato nel migliore dei modi allo US Open, superando in quattro set un avversario insidioso come Giovanni Mpetshi Perricard. L'azzurro si è imposto per 6-7 6-3 6-4 6-4 in poco più di due ore e mezza e ha staccato il biglietto per il secondo turno. Per lui si tratta del quarto successo su cinque partecipazioni all'esordio nello Slam newyorchese. Una vittoria importante per Musetti, che dopo l'infortunio rimediato nella semifinale del Roland Garros aveva conquistato un solo match (in Canada contro Duckworth). L'obiettivo è ora fare ancora strada a Flushing Meadows, nella speranza di assistere a un derby azzurro contro Flavio Cobolli al terzo turno. Prima, però, per Musetti c'è il vincente dell'incontro tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin.

Musetti, quando si gioca il prossimo match

La sfida di secondo turno degli US Open con Musetti protagonista si giocherà giovedì 28 agosto: orario e campo sono ancora da definire. 

Dove vedere il match di Musetti in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile inoltre in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTATVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880

