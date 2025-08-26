Per Jannik Sinner è stata la più classica delle giornate in ufficio sull'Arthur Ashe Stadium contro Vit Kopriva. Il tennista azzurro si è imposto in tre comodi set (6-1 6-1 6-2) al debutto nello US Open, impiegando appena un'ora e 37 minuti per liberarsi dell'avversario. Troppo superiore Sinner, apparso in gran spolvero dopo il ritiro nella finale di Cincinnati e più determinato che mai a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Jannik che è sceso in campo sfoggiando un completo rosso e l'ormai consueto manicotto, ma anche un cerotto che ha faticato a gestire a causa del sudore. Nulla di preoccuparsi, anzi è stato l'esordio che sperava e che lascia ben sperare in vista del prosieguo del torneo. Al secondo turno, Sinner se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin, che ha superato il finlandese Ruusuvuori in tre set.