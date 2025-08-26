Per Jannik Sinner è stata la più classica delle giornate in ufficio sull'Arthur Ashe Stadium contro Vit Kopriva. Il tennista azzurro si è imposto in tre comodi set (6-1 6-1 6-2) al debutto nello US Open, impiegando appena un'ora e 37 minuti per liberarsi dell'avversario. Troppo superiore Sinner, apparso in gran spolvero dopo il ritiro nella finale di Cincinnati e più determinato che mai a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Jannik che è sceso in campo sfoggiando un completo rosso e l'ormai consueto manicotto, ma anche un cerotto che ha faticato a gestire a causa del sudore. Nulla di preoccuparsi, anzi è stato l'esordio che sperava e che lascia ben sperare in vista del prosieguo del torneo. Al secondo turno, Sinner se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin, che ha superato il finlandese Ruusuvuori in tre set.
Sinner-Popyrin, quando si gioca il match
Jannik Sinner tornerà in azione giovedì 28 agosto per la sfida valida per il secondo turno dello US Open 2025. La sfida contro Popyrin si disputerà con ogni probabilità sull'Arthur Ashe, mentre l'orario è ancora da definire.
Sinner-Popyrin, i precedenti
L'australiano è uno dei pochi giocatori contro cui Jannik è in svantaggio nei confronti diretti. I due si sono affrontati solamente una volta, in occasione del Masters 1000 di Madrid nel 2021. Vinse Popyrin con il punteggio di 7-6 6-2.
Dove vedere l'incontro in diretta tv
Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTATVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880