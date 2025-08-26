Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner-Popyrin, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Esordio sul velluto per Jannik, che ha travolto il ceco Kopriva: ecco quello che c'è da sapere sul suo secondo impegno sul cemento di New York
3 min

Per Jannik Sinner è stata la più classica delle giornate in ufficio sull'Arthur Ashe Stadium contro Vit Kopriva. Il tennista azzurro si è imposto in tre comodi set (6-1 6-1 6-2) al debutto nello US Open, impiegando appena un'ora e 37 minuti per liberarsi dell'avversario. Troppo superiore Sinner, apparso in gran spolvero dopo il ritiro nella finale di Cincinnati e più determinato che mai a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Jannik che è sceso in campo sfoggiando un completo rosso e l'ormai consueto manicotto, ma anche un cerotto che ha faticato a gestire a causa del sudore. Nulla di preoccuparsi, anzi è stato l'esordio che sperava e che lascia ben sperare in vista del prosieguo del torneo. Al secondo turno, Sinner se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin, che ha superato il finlandese Ruusuvuori in tre set.

Sinner-Popyrin, quando si gioca il match

Jannik Sinner tornerà in azione giovedì 28 agosto per la sfida valida per il secondo turno dello US Open 2025. La sfida contro Popyrin si disputerà con ogni probabilità sull'Arthur Ashe, mentre l'orario è ancora da definire.

Sinner-Popyrin, i precedenti

L'australiano è uno dei pochi giocatori contro cui Jannik è in svantaggio nei confronti diretti. I due si sono affrontati solamente una volta, in occasione del Masters 1000 di Madrid nel 2021. Vinse Popyrin con il punteggio di 7-6 6-2.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTATVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880

