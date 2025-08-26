US Open, Arnaldi fuori tra i rimpianti: spreca due set di vantaggio e cede al quinto a Cerundolo

Si è fermata al primo turno dello US Open la corsa di Matteo Arnaldi , sconfitto all'esordio dall'argentino Francisco Cerundolo , diciannovesima testa di serie. Se da un lato si tratta di un ko che ci può stare, considerando il calibro dell'avversario, dall'altro è invece particolarmente grave per il modo in cui è maturato. Il sanremese era infatti in vantaggio di due set e anche di un break nel terzo set, ma si è fatto rimontare e ha ceduto alla distanza con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3 . Arnaldi ci ha provato fino all'ultimo, lottando per 3 ore e 45 minuti , ma a uscire dal campo vittorioso è stato l'avversario. Ko doloroso anche in termini di classifica perché Matteo non difenderà il terzo turno raggiunto lo scorso anno e scivolerà fuori dai primi 70 del mondo. Fondamentale dare una svolta alla stagione e anche in fretta: proverà a farlo in Asia, dove volerà per i prossimi tornei: Hangzhou e poi Pechino o Tokyo.

Arnaldi, piove sul bagnato

Visto che siamo a New York si potrebbe prendere in prestito l'espressione inglese "when it rains, it pours": quando le cose vanno male, tendono ad andare sempre peggio. Per Arnaldi si tratta della quarta sconfitta consecutiva, a testimonianza di un periodo complicato dal quale non riesce a uscire. Se quella contro Zverev in Canada ci poteva stare, sono invece più difficili da digerire quelle contro Bonzi a Cincinnati e quella contro van de Zandschulp a Winston-Salem, oltre a quella odierna. Ovviamente non è la fine del mondo, ma l'azzurro ha tanto su cui lavorare.

La cronaca del match

Avanti 6-3 6-2 3-1, Matteo dava l'impressione di essere in totale controllo del match. Anche dopo aver perso il servizio, ha avuto una palla break per andare a servire per il match sul 6-5. Cerundolo ha accorciato le distanze, ma poi ha rischiato nuovamente nel quarto parziale, dovendo fronteggiare due chance di break nel settimo gioco. Le ha però annullate per poi chiudere 6-4 e portare la sfida al quinto. I game vinti consecutivamente sono diventati cinque, con Arnaldi che ha accusato il contraccolpo e si è subito trovato in svantaggio per 3-0 nel terzo set. Pur avendo tentato fino alla fine di ricucire il gap, non c'è riuscito e ha capitolato per 6-3, salutando anzitempo New York.