US Open, Arnaldi fuori tra i rimpianti: spreca due set di vantaggio e cede al quinto a Cerundolo

Dolorosa sconfitta per il sanremese, che sembrava essere in controllo del match ma non è riuscito a chiudere: uscirà dai primi 70 del ranking
3 min

Si è fermata al primo turno dello US Open la corsa di Matteo Arnaldi, sconfitto all'esordio dall'argentino Francisco Cerundolo, diciannovesima testa di serie. Se da un lato si tratta di un ko che ci può stare, considerando il calibro dell'avversario, dall'altro è invece particolarmente grave per il modo in cui è maturato. Il sanremese era infatti in vantaggio di due set e anche di un break nel terzo set, ma si è fatto rimontare e ha ceduto alla distanza con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3. Arnaldi ci ha provato fino all'ultimo, lottando per 3 ore e 45 minuti, ma a uscire dal campo vittorioso è stato l'avversario. Ko doloroso anche in termini di classifica perché Matteo non difenderà il terzo turno raggiunto lo scorso anno e scivolerà fuori dai primi 70 del mondo. Fondamentale dare una svolta alla stagione e anche in fretta: proverà a farlo in Asia, dove volerà per i prossimi tornei: Hangzhou e poi Pechino o Tokyo.

Arnaldi, piove sul bagnato

Visto che siamo a New York si potrebbe prendere in prestito l'espressione inglese "when it rains, it pours": quando le cose vanno male, tendono ad andare sempre peggio. Per Arnaldi si tratta della quarta sconfitta consecutiva, a testimonianza di un periodo complicato dal quale non riesce a uscire. Se quella contro Zverev in Canada ci poteva stare, sono invece più difficili da digerire quelle contro Bonzi a Cincinnati e quella contro van de Zandschulp a Winston-Salem, oltre a quella odierna. Ovviamente non è la fine del mondo, ma l'azzurro ha tanto su cui lavorare.

La cronaca del match

Avanti 6-3 6-2 3-1, Matteo dava l'impressione di essere in totale controllo del match. Anche dopo aver perso il servizio, ha avuto una palla break per andare a servire per il match sul 6-5. Cerundolo ha accorciato le distanze, ma poi ha rischiato nuovamente nel quarto parziale, dovendo fronteggiare due chance di break nel settimo gioco. Le ha però annullate per poi chiudere 6-4 e portare la sfida al quinto. I game vinti consecutivamente sono diventati cinque, con Arnaldi che ha accusato il contraccolpo e si è subito trovato in svantaggio per 3-0 nel terzo set. Pur avendo tentato fino alla fine di ricucire il gap, non c'è riuscito e ha capitolato per 6-3, salutando anzitempo New York.

