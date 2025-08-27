Il protagonista di queste prime giornate dello US Open non è stato un tennista bensì un fotografo . Si tratta di colui che involontariamente si è preso la scena nel match di primo turno tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi , entrando in campo proprio sul match point scatenando l'ira del russo . Un errore che gli è costato caro dato che è stato espulso dal torneo e ha ricevuto numerose critiche sui social. Tuttavia, in un'intervista rilasciata al Daily Mail, sostiene di essere in realtà lui la vittima della situazione. " Sono del tutto innocente . Anzi, nonostante sia io la vittima, questo incidente si è trasformato in un linciaggio. Ho sofferto tanto" ha dichiarato all'indomani del match al tabloid britannico l'uomo, che si chiama Selcuk Acar ed è un fotografo di grande esperienza.

Il fotografo racconta perché è entrato in campo

Acar ha poi rivelato che la colpa del suo ingresso in campo sarebbe da attribuire a un addetto alla sicurezza. Questa persona lo avrebbe infatti esortato a entrare, dicendogli che il match era temporaneamente fermo. "Non sapevo se Medvedev mi avesse visto - ha aggiunto l'uomo, per poi tirare in ballo il suo curriculum per concludere - Non sono un fotografo che commette simili errori". Il Daily Mail ha interpellato in merito anche la USTA, vale a dire la Federtennis americana, che tramite un portavoce ha smentito le dichiarazioni di Acar: "Il fotografo aveva ricevuto istruzioni dalla sicurezza di rimanere al suo posto, ma le ha ignorate ed è entrato impropriamente in campo. Così come ha ignorato le istruzione del giudice di sedia che gli ha intimato di sedersi immediatamente".