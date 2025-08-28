Us Open, Sinner studia la vendetta con Popyrin. E il ko di Draper gli spiana la strada per la finale

Martedì sera a Jannik Sinner sono serviti circa 100 minuti (98 per l’esattezza) per sbarazzarsi all’esordio degli Us Open di Kopriva. Oggi, più o meno allo stesso orario, tornerà in campo per il secondo turno e il tabellone presenta la sfida contro il numero 36 del mondo, Alexei Popyrin. C’è una particolarità del tennista australiano, è tra i pochissimi, come Carlos Alcaraz, ad avere i precedenti a favori contro il n