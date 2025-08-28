Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paolini sembra indossare una maschera di Halloween: la foto dagli Us Open fa il giro del mondo

Dopo il successo su Iva Jovic che le ha regalato l'accesso al terzo turno di New York, l'azzurra ha voluto commentare lo scatto del celebre fotografo di tennis Ray Giubilo diventato già iconico
Paolini sembra indossare una maschera di Halloween: la foto dagli Us Open fa il giro del mondo
Continua la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. La numero uno d'Italia, dopo il successo all'esordio su Destanee Aiava, ha superato la statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-3 6-3 per staccare il pass per il terzo turno di New York, dove affronterà Marketa Vondrousova. L'obiettivo della toscana è quello di migliorare il risultato dello scorso anno, quando si fermò agli ottavi di finale. Intanto Paolini, dopo la vittoria sulla beniamina di casa ha voluto commentare uno scatto che è già diventato iconico ringraziando il fotografo Ray Giubilo che è riuscito ad immortalare un momento a dir poco unico.

Paolini commenta "lo scatto dell'anno"

"Forse è la foto dell'anno. Diventerà un costume da Halloween con la mia faccia come protagonista, dovete assolutamente verderla" - ha detto Paolini dopo la vittoria su Jovic ringraziando il fotografo italiano Ray Giubilo, autore dello scatto. Nella foto in questione Giubilo ha colto il momento esatto in cui gli occhi e la bocca di Paolini si allineano con il logo della sua racchetta Yonex a forma di Y, facendola risultare come una sorta di maschera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

