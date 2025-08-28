Continua la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. La numero uno d'Italia, dopo il successo all'esordio su Destanee Aiava, ha superato la statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-3 6-3 per staccare il pass per il terzo turno di New York, dove affronterà Marketa Vondrousova. L'obiettivo della toscana è quello di migliorare il risultato dello scorso anno, quando si fermò agli ottavi di finale. Intanto Paolini, dopo la vittoria sulla beniamina di casa ha voluto commentare uno scatto che è già diventato iconico ringraziando il fotografo Ray Giubilo che è riuscito ad immortalare un momento a dir poco unico.
Paolini commenta "lo scatto dell'anno"
"Forse è la foto dell'anno. Diventerà un costume da Halloween con la mia faccia come protagonista, dovete assolutamente verderla" - ha detto Paolini dopo la vittoria su Jovic ringraziando il fotografo italiano Ray Giubilo, autore dello scatto. Nella foto in questione Giubilo ha colto il momento esatto in cui gli occhi e la bocca di Paolini si allineano con il logo della sua racchetta Yonex a forma di Y, facendola risultare come una sorta di maschera.