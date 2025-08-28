Continua la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. La numero uno d'Italia, dopo il successo all'esordio su Destanee Aiava, ha superato la statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-3 6-3 per staccare il pass per il terzo turno di New York, dove affronterà Marketa Vondrousova. L'obiettivo della toscana è quello di migliorare il risultato dello scorso anno, quando si fermò agli ottavi di finale. Intanto Paolini, dopo la vittoria sulla beniamina di casa ha voluto commentare uno scatto che è già diventato iconico ringraziando il fotografo Ray Giubilo che è riuscito ad immortalare un momento a dir poco unico.