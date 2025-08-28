Sinner-Shapovalov, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open , ancora senza lasciare per strada nemmeno un set. Il numero uno al mondo, dopo il successo al debutto sul ceco Vit Kopriva , ha superato senza particolari problemi anche Alexei Popyrin , l'australiano che lo scorso anno sorprese a New York Novak Djokovic . Continua dunque la corsa alla difesa del titolo dell'azzurro, che ora attende Denis Shapovalov , vittorioso in quattro set sul francese Valentin Royer .

Sinner-Shapovalov, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Shapovalov è in programma sabato 30 agosto sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

Nell'unico precedente tra Sinner e Shapovalov ad avere la meglio è stato il canadese, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 al primo turno degli Australian Open 2021.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880