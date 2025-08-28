Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner-Shapovalov, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo supera anche l'ostacolo Alexei Popyrin in tre set e continua la sua corsa alla difesa del titolo a New York
Sinner-Shapovalov, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv© Getty Images via AFP
2 min

Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open, ancora senza lasciare per strada nemmeno un set. Il numero uno al mondo, dopo il successo al debutto sul ceco Vit Kopriva, ha superato senza particolari problemi anche Alexei Popyrin, l'australiano che lo scorso anno sorprese a New York Novak Djokovic. Continua dunque la corsa alla difesa del titolo dell'azzurro, che ora attende Denis Shapovalov, vittorioso in quattro set sul francese Valentin Royer.

Sinner-Shapovalov, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Shapovalov è in programma sabato 30 agosto sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire. 

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

Nell'unico precedente tra Sinner e Shapovalov ad avere la meglio è stato il canadese, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 al primo turno degli Australian Open 2021.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

