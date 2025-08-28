US Open, avanti Musetti e Cobolli: sarà derby al terzo turno

Per la terza volta in carriera Lorenzo Musetti approda al terzo turno degli US Open. Dopo il successo all'esordio in quattro set su Giovanni Mpetshi Perricard, il carrarino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 dopo poco più di due ore di gioco sull'ex numero 7 del mondo David Goffin. Una partita dominata in lungo e in largo da parte del tennista azzurro, che ha dovuto fronteggiare le maggiori preoccupazioni del suo match nel primo set, quando ha subito la rimonta dell'avversario dal 3-0 prima di riuscire comunque a mettere le mani sul parziale d'apertura. Decisamente senza intoppi invece il secondo parziale per la testa di serie numero 10 del tabellone, che ha poi dovuto affrontare un ultimo sussulto del belga recuperando da 0-2 nel terzo set per conquistare sei game consecutivi e chiudere la partita.
Cobolli vince ancora al quinto set
Dall'altra parte della rete per raggiungere il suo primo ottavo di finale a New York, Musetti troverà Flavio Cobolli. Come accaduto nel match di esordio contro Francesco Passaro, il quinto set ha premiato ancora una volta il romano che ha avuto la meglio sul giocatore di casa Jenson Brooksby con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 2-6 7-6(3) dopo quattro ore e mezza di battaglia. Un'altra prova di forza che testimonia la crescita di Cobolli a qualche settimana dai quarti di finale disputati a Wimbledon: anche dopo aver mancato due match point al servizio nel quinto set il numero 24 del mondo ha saputo alzare ulteriormente il livello per spuntarla infine al super tie-break. Quello che assegnerà un posto per gli ottavi dell'ultimo Slam della stagione sarà il primo incrocio a livello di circuito maggiore tra Musetti e Cobolli.