US Open, avanti Musetti e Cobolli: sarà derby al terzo turno

Per la terza volta in carriera Lorenzo Musetti approda al terzo turno degli US Open. Dopo il successo all'esordio in quattro set su Giovanni Mpetshi Perricard, il carrarino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 dopo poco più di due ore di gioco sull'ex numero 7 del mondo David Goffin. Una partita dominata in lungo e in largo da parte del tennista azzurro, che ha dovuto fronteggiare le maggiori preoccupazioni del suo match nel primo set, quando ha subito la rimonta dell'avversario dal 3-0 prima di riuscire comunque a mettere le mani sul parziale d'apertura. Decisamente senza intoppi invece il secondo parziale per la testa di serie numero 10 del tabellone, che ha poi dovuto affrontare un ultimo sussulto del belga recuperando da 0-2 nel terzo set per conquistare sei game consecutivi e chiudere la partita.