Us Open, Cobolli-Musetti è il derby azzurro inedito con vista Sinner

Quella tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti sarà una sfida inedita al terzo turno degli Us Open. Mai i due tennisti italiani si sono affrontati nel circuito e l’ultimo loro precedente risale a quando entrambi erano due junior, nel lontano 2018 a Santa Croce. Sette anni dopo è cambiato tutto perché ora sono in top 20, Lorenzo addirittura in top10 con l’obiettivo di raggiungere Sinner nel torneo di fine anno