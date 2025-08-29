Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Darderi-Alcaraz, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Altro ostacolo italiano per Carlos, reduce dal netto successo ai danni di Bellucci: in palio un posto agli ottavi di finale
2 min

Ancora un avversario italiano allo US Open per Carlos Alcaraz, pronto a tornare in campo sull'Ashe dopo il successo in tre set ai danni di Mattia Bellucci. Al terzo turno se la vedrà contro Luciano Darderi, accreditato della trentaduesima testa di serie e protagonista di due vittorie per nulla scontate ai danni di Hijikata e Spizzirri. L'italo-argentino sta facendo grandi progressi su una superficie come il cemento e ha ottenuto i primi successi in carriera in uno Slam sul cemento. Il suo torneo è già estremamente positivo, perciò potrà scendere in campo senza nulla da perdere. Alcaraz è ovviamente il favorito, ma un lottatore come Darderi proverà a dargli del filo da torcere per strappare più game possibili.

Darderi-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida tra Alcaraz e Darderi è in programma venerdì 29 agosto sull'Arthur Ashe Stadium come primo match di giornata dalle 17:30 italiane. 

I precedenti tra Alcaraz e Darderi

I due non si sono mai affrontati a livello ATP. Tuttavia, essendo quasi coetani (Darderi 2002 e Alcaraz 2003), si sono sfidati sette anni fa in occasione del Campionato Europeo Under 16. Vinse lo spagnolo 7-5 al terzo set.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

