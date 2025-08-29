Darderi-Alcaraz, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ancora un avversario italiano allo US Open per Carlos Alcaraz, pronto a tornare in campo sull'Ashe dopo il successo in tre set ai danni di Mattia Bellucci. Al terzo turno se la vedrà contro Luciano Darderi, accreditato della trentaduesima testa di serie e protagonista di due vittorie per nulla scontate ai danni di Hijikata e Spizzirri. L'italo-argentino sta facendo grandi progressi su una superficie come il cemento e ha ottenuto i primi successi in carriera in uno Slam sul cemento. Il suo torneo è già estremamente positivo, perciò potrà scendere in campo senza nulla da perdere. Alcaraz è ovviamente il favorito, ma un lottatore come Darderi proverà a dargli del filo da torcere per strappare più game possibili.