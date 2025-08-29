Zverev provoca Sinner e Alcaraz: "Sono qui per rovinargli la festa..."

Non poteva sperare in un inizio di US Open migliore Alexander Zverev, che ha agevolmente liquidato Tabilo e Fearnley ed è approdato al terzo turno senza lasciare neppure un set per strada. Il tedesco, accreditato della terza testa di serie, non a caso è apparso soddisfatto in occasione dell'intervista post-match: "Sono felice di aver vinto in tre set. Ho giocato sicuramente meglio rispetto al primo turno. In alcuni casi non ho potuto far niente perchè lui (Fearnley, ndr) ha giocato in maniera incredibile. Io però ho provato a resistere e sono stato solido. Stare qui, sul Louis Armstrong Stadium, a fare quello che amo e di fronte a un pubblico come New York è la cosa migliore che ci sia. Provo tanta gioia dentro di me". Al terzo turno, Zverev se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, contro cui è avanti 6-2 nei precedenti: "È un match-up che ho sempre gestito abbastanza bene, perciò spero di farlo anche in questo caso".