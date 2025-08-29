Il sushi in campo agli Us Open, il racconto di Rublev fa impazzire tutti: "Me lo hanno portato e..."

Dopo il successo all'esordio contro il croato Prizmic, Andrey Rublev ha regolato in quattro set l'americano Boyer e si è qualificato per il terzo turno dello US Open . Molto positiva la prestazione del russo, che ha lasciato un set per strada ma è sempre apparso in controllo delle operazioni e ha trionfato con merito. Buone notizie arrivano anche dal tabellone dato che ora sulla sua strada avrà il qualificato Wong , contro cui partirà chiaramente favorito. C'è però l'incognita relativa alle sue condizioni fisiche dato che già nell'incontro di secondo turno non è stato benissimo. Lo ha rivelato lui stesso in conferenza stampa, spiegando che durante il match contro Boyer si è fatto portare in campo del sushi e ha avuto difficoltà a portare a termine la partita.

Il racconto di Rublev sul sushi

"Dopo i primi due set mi sono del tutto rilassato e il mio avversario ha alzato il suo livello. Quando ho provato a fare lo stesso e a rialzare il mio non ci sono riuscito. Purtroppo i miei livelli di zuccgero nel sangue erano scesi, perciò mi sono sentito particolarmente stordito" ha dichiarato il russo. Ecco quindi che è entrato in scena il piatto giapponese a base di riso e pesce crudo: "Nel quarto set mi hanno portato del sushi. L'ho mangiato insieme ad altre cose. Ho ingerito anche tutti i miei gel energetici e le proteine, ma non è servito a molto. Mi sono infatti comunque sentito svuotato. Non ho idea di quante banane abbia mangiato, penso sia il mio record". Infine, Rublev ha concluso scherzando: "Adesso il mio stomaco è pieno".