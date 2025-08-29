Il sushi in campo agli Us Open, il racconto di Rublev fa impazzire tutti: "Me lo hanno portato e..."

Dopo il successo all'esordio contro il croato Prizmic, Andrey Rublev ha regolato in quattro set l'americano Boyer e si è qualificato per il terzo turno dello US Open. Molto positiva la prestazione del russo, che ha lasciato un set per strada ma è sempre apparso in controllo delle operazioni e ha trionfato con merito. Buone notizie arrivano anche dal tabellone dato che ora sulla sua strada avrà il qualificato Wong, contro cui partirà chiaramente favorito. C'è però l'incognita relativa alle sue condizioni fisiche dato che già nell'incontro di secondo turno non è stato benissimo. Lo ha rivelato lui stesso in conferenza stampa, spiegando che durante il match contro Boyer si è fatto portare in campo del sushi e ha avuto difficoltà a portare a termine la partita.
Il racconto di Rublev sul sushi
"Dopo i primi due set mi sono del tutto rilassato e il mio avversario ha alzato il suo livello. Quando ho provato a fare lo stesso e a rialzare il mio non ci sono riuscito. Purtroppo i miei livelli di zuccgero nel sangue erano scesi, perciò mi sono sentito particolarmente stordito" ha dichiarato il russo. Ecco quindi che è entrato in scena il piatto giapponese a base di riso e pesce crudo: "Nel quarto set mi hanno portato del sushi. L'ho mangiato insieme ad altre cose. Ho ingerito anche tutti i miei gel energetici e le proteine, ma non è servito a molto. Mi sono infatti comunque sentito svuotato. Non ho idea di quante banane abbia mangiato, penso sia il mio record". Infine, Rublev ha concluso scherzando: "Adesso il mio stomaco è pieno".