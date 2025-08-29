Sinner, le belle parole sul derby Musetti-Cobolli agli Us Open: “Per l’Italia queste cose…”

Con quattro tennisti approdati al terzo turno del tabellone maschile dello US Open, il tennis italiano può essere più che soddisfatto di come stanno andando le cose a Flushing Meadows. La garanzia si chiama Jannik Sinner, che non ha perso neppure un set, mentre la sorpresa è Luciano Darderi, capace di regalarsi Alcaraz dopo due bei successi. Poi ci sono Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, i quali hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sfideranno in un derby a tinte azzurre che promette spettacolo. Sicuramente il romano sarà meno riposato essendo reduce da due maratone di cinque set, tuttavia un derby non è mai una partita come le altre. I complimenti ai due giocatori sono arrivati anche da parte di Sinner, che è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato l'imminente confronto tra Musetti e Cobolli.