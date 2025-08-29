Sinner, le belle parole sul derby Musetti-Cobolli agli Us Open: “Per l’Italia queste cose…”

Con quattro tennisti approdati al terzo turno del tabellone maschile dello US Open, il tennis italiano può essere più che soddisfatto di come stanno andando le cose a Flushing Meadows. La garanzia si chiama Jannik Sinner, che non ha perso neppure un set, mentre la sorpresa è Luciano Darderi, capace di regalarsi Alcaraz dopo due bei successi. Poi ci sono Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, i quali hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sfideranno in un derby a tinte azzurre che promette spettacolo. Sicuramente il romano sarà meno riposato essendo reduce da due maratone di cinque set, tuttavia un derby non è mai una partita come le altre. I complimenti ai due giocatori sono arrivati anche da parte di Sinner, che è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato l'imminente confronto tra Musetti e Cobolli.
Le parole di Sinner
"Sarà una partita molto interessante perché quando giochi i derby la tensione è un po' diversa, soprattutto ora. Flavio è cresciuto molto, non è più il giocatore che era un anno fa ma ha fatto tanta esperienza e si conoscono molto bene. Sono tante cose che ci sono da vedere ovviamente. Non voglio dire nulla di più, ma onestamente non lo so. Vedo un giocatore un pochettino più favorito, ma è un attimo. C'è da vedere come recupera dopo cinque set. Lorenzo l'ho visto, ha giocato molto bene. Però nell'altro senso queste partite qua comunque ti danno la confidenza che puoi stare in campo tante ore e vincere le partite. Sarà una partita molto interessante. Da un punto di vista italiano queste cose le vorremmo vedere ai quarti di finale o ancora più avanti. Però il tabellone non lo possiamo scegliere".