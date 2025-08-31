Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lo sfondo del telefono di Sinner diventa virale: ecco chi è la donna che si vede

Jannik è sempre più innamorato: l'indizio che non lascia più dubbi sulla nuova fidanzata del numero uno al mondo
2 min
Jannik Sinner più innamorato che mai. Lo aveva dichiarato lui stesso in una recente intervista alla vigilia degli US Open, dove nella giornata di sabato ha staccato il pass per gli ottavi di finale battendo in quattro set Denis Shapovalov, dichiarando: "Sì, sono innamorato ma della vita privata non ne parliamo". E direttamente da New York è arrivata la conferma di quanto affermato dal numero uno al mondo, che è stato pizzicato dalle telecamere con un indizio che non lascia dubbi. Come testimoniato da alcune immagini, già diventate virali sui social, Sinner ha infatti impostato come sfondo del suo telefono una foto della sua nuova dolce metà, la modella danese Laila Hasanovic.

Chi è Laila Hasanovic, la nuova fiamma di Sinner

Classe 2000 e originaria di Copenaghen, Laila Hasanovic è diplomata alla Svendborg Gymnasium School, ma sin da giovanissima ha iniziato la sua professione da modella rappresentando nel 2019 anche la Danimarca nel concorso di Miss Univers. Nel suo passato sentimentale c'è già una relazione con uno sportivo: nel 2022 era infatti stata la compagna del pilota Mick Schumacher, figlio di Michael. 

 

 

 

