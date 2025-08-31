Sorpresa Medvedev: rivoluzione nel team dopo la follia agli US Open

Medvedev, addio a coach Cervara dopo otto anni

E come forse era inevitabile dopo quanto accaduto agli US Open, è arrivata una rivoluzione in casa Medvedev. Il russo ha infatti deciso a sorpresa di rompere il rapporto con il suo storico coach, il francese Gilles Cervara, al quale era legato da otto anni. A dare la notizia, lo stesso Cervara che attraverso un post sui social ha scritto: "Daniil, la nostra fantastica avventura di otto stagioni insieme giunge al termine. Come un simbolico ammiccamento alla vita, è dopo questo torneo degli US Open che concludiamo la nostra collaborazione. Sono grato e felice per tutte le cose fantastiche e le meravigliose esperienze che abbiamo potuto vivere insieme sul campo durante questi otto anni. Rimarranno impresse nella mia memoria per sempre. ti ringrazio per aver riposto la tua fiducia in me. Ho dato tutto, ogni secondo, per i nostri obiettivi comuni. Ho amato allenarti, supportarti (anche quando era difficile) e trovare soluzioni con te e la squadra per aiutarti a dare il massimo. Ricorderò la tua magia non convenzionale come giocatore, che è la tua forza. Tornerà, ne sono sicuro. Ti auguro tutto il successo a cui aspiri come giocatore in futuro. E una vita felice come uomo. La strada continua, il lavoro e la prestazione sono una chiamata per ognuno di noi... e auguro a entrambi il successo. A presto Daniil".