Vavassori, sorpresa agli Us Open: si allena con... un guantone da baseball!
A pochi giorni dal successo conquistato nel tabellone di doppio misto in coppia con Sara Errani, dove gli azzurri sono riusciti nell'impresa di riconfermarsi campioni, Andrea Vavassori è tornato in campo con l'obiettivo di ripetersi anche nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. La coppia italiana ha esordito nella giornata di venerdì contro gli spagnoli Jaume Munar e Pedro Martinez e si è imposta con lo score di 7-6(4) 4-6 6-2 e tornerà in campo domani contro gli statunitensi Cash/Tracy per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale dell'ultimo Slam della stagione. 

Vavassori si allena con un guanto da baseball

In attesa di tornare in campo Bolelli e Vavassori continuano a preparare la sfida di secondo turno. Durante gli allenamenti degli azzurri a rubare la scena è stato il singolare esercizio a rete di Vavassori, che in pieno stile US si è allenato con un guantone da baseball. 

