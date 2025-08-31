Vavassori, sorpresa agli Us Open: si allena con... un guantone da baseball!

A pochi giorni dal successo conquistato nel tabellone di doppio misto in coppia con Sara Errani, dove gli azzurri sono riusciti nell'impresa di riconfermarsi campioni, Andrea Vavassori è tornato in campo con l'obiettivo di ripetersi anche nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. La coppia italiana ha esordito nella giornata di venerdì contro gli spagnoli Jaume Munar e Pedro Martinez e si è imposta con lo score di 7-6(4) 4-6 6-2 e tornerà in campo domani contro gli statunitensi Cash/Tracy per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale dell'ultimo Slam della stagione.