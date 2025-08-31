Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Us Open, Alcaraz ai quarti con una demi-volée magica: Rinderknech battuto e stordito

Lo spagnolo n.2 del mondo ha superato il francese in tre set 7-6, 6-3, 6-4, esibendosi in giocate davvero impressionanti
2 min

Lo spagnolo c'è e fa sognare. Carlos Alcaraz non sbaglia una virgola e vola ai quarti di finale degli Us Open. Il tennista numero 2 al mondo ha battuto il francese Arthur Rinderknech (n.82 nel ranking Atp) in tre set 7-6, 6-3, 6-4 nel match valido per gli ottavi. Una vittoria non senza magie: nel quarto game del primo set, l'atleta di El Palmar ha confezionato un vero capolavoro. La risposta di Rinderknech mette in difficoltà Carlos, che però riesce a tirare fuori una demi-volée che fa impazzire tutti i tifosi in tribuna: il colpo riesce a sorpresa da dietro la schiena, e diventa un passante che lascia di stucco l'avversario e vale il punto. Alcaraz torna così al meglio tra i migliori otto dello Slam americano dopo due anni. Uscito nel 2024 al secondo turno, lo spagnolo si giocherà un posto in semifinale con Jiri Lehecka. Il ceco ha eliminato in quattro set il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 7-6(4) 6-4 2-6 6-2. Intanto in Italia c'è grande attesa per la sfida di domani, lunedì 1 settembre, tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire. 

Tutte le news di Tennis

