Bufera in Spagna, Toni Nadal, dopo Alcaraz, di fuoco con Medvedev: "Patetico che..."

Sembra essere una crisi senza fine quella di Daniil Medvedev : tennis che non va (più, da un po'), isterie, nervosismi e, da un paio di giorni, tutto lo staff silurato . A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Toni Nadal, zio di Rafa, editorialista de El Pais, ma, soprattutto, un allenatore d'esperienza, considerato in Spagna un guru. E allora, dopo che in passato aveva espresso giudizi molto netti su Carlos Alcaraz (anche come consigli, visto l'infinito talento dello spagnolo), stavolta è toccato a Medvedev. E le sue parole sono diventate immediatamente virali.

Toni Nadal su Medvedev: parole di fuoco

Eccole: "È arrivato il momento che i leader del tennis prendano in considerazione l'idea di punire i giocatori che rompono le racchette in campo. Dobbiamo riflettere sul perché stia diventando più comune nel nostro sport. Non ho mai visto un giocatore di ping-pong rompere la racchetta o un golfista sfogarsi con la mazza dopo aver commesso un errore. Quello che ha fatto Medvedev è stato patetico. Ha scatenato tutto, ma lo ha fatto anche il pubblico chiedendo più spettacolo che tennis. Sono sorpreso che un giocatore del calibro di Daniil non riesca a controllare i nervi. I tennisti sono sempre meno capaci di gestire la frustrazione" .