Da Zverev a Rune, l’anti Sinner-Alcaraz non esiste. Ma prova a candidarsi Musetti

Djokovic fa i conti con l’età, Medvedev in crisi e Fonseca ancora acerbo. Manca chi può inserirsi tra i primi due del mondo
Da Zverev a Rune, l’anti Sinner-Alcaraz non esiste. Ma prova a candidarsi Musetti© EPA
Roale
1 min

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz adesso faranno tutti gli scongiuri del caso, ma vedendo il finale del 2024 e questo 2025 appare evidente a tutti come il loro dominio possa essere incontrastato per i prossimi anni. Se magari possiamo lasciarci il beneficio del dubbio andando nel lungo periodo, nel breve è difficile trovare qualcuno che possa inserirsi in questa rivalità. L’era dei ‘Fab Four’ sembra lontana e all’orizzonte non si vede un Novak Djokovic che a

