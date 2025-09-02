Us Open, aspettando il derby dei sogni. Musetti-Sinner il primo quarto slam tutto azzurro

Tutti in Italia, ma anche a New York, volevano il quarto di finale completamente azzurro e sono stati accontentati. Domani il centrale di Fushing Meadows sarà illuminato dalla sfida tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, bravi nel liquidare i rispettivi avversari con due 3-0 che non hanno concesso diritti di replica. E se il carrarino ha battuto Munar, il n.1 del mondo si è preso la sua rivincita contro Bublik, ultimo a sconfiggere Jannik nel circuito da un anno a questa parte se