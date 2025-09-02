Sinner e la chiacchierata con Anna Wintour prima della partita con Bublik: ecco cosa si sono detti

Jannik Sinner ha dominato la sfida con Alexander Bublik per accedere ai quarti di finale degli US Open . Il numero uno al mondo ha lasciato per strada solamente tre game nella sfida che lo ha messo di fronte all'ultimo giocatore capace di batterlo in questa stagione, nel secondo turno di Halle . Una sorta di vendetta annunciata anche durante il riscaldamento sull'Arthur Ashe Stadium, al termine del quale il campione azzurro si era fermato a chiacchierare con l'iconica giornalista e direttrice di Vogue, nonché grande appassionata di tennis, Anna Wintour .

Sinner e Anna Wintour: ecco cosa si sono detti

Sinner e Anna Wintour avevano già avuto modo di fare conoscenza durante la Fashion Week di Milano, dove erano stati fotografati l'uno accanto all'altro in prima fila alla sfilata di Gucci, sponsor personale del numero uno al mondo. A New York i due si sono incontrati ancora e durante una conversazione al termine del riscaldamento, alla quale ha preso parte anche l'attore Rami Malek, Sinner ha confessato alla giornalista: "Sto bene, mi sto divertendo. L'ultima volta che abbiamo giocato contro mi ha battuto... È il momento della vendetta". Detto, fatto: Sinner ha impiegato appena un'ora e 21 minuti di gioco per vincere la partita con Bublik.