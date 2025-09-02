Al via la 7ª edizione dell'Open di Tennis al Circolo Canottieri Lazio: numeri da record e un parterre di stelle

Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi tennistici più attesi della fine dell'estate. A partire dal 1° settembre, il Circolo Canottieri Lazio, fondato nel lontano 1928 e punto di riferimento per il tennis capitolino, aprirà le porte alla 7ª edizione del suo sempre più prestigioso Open di tennis. Quest'anno, il torneo si annuncia come un'edizione da record, con oltre 300 iscritti nel maschile e ben 100 nel femminile. "Il livello cresce di anno in anno e questo ci rende molto orgogliosi," dichiara Riccardo Vicerè, Vice Presidente allo Sport del Circolo Canottieri Lazio. L'entusiasmo è palpabile, alimentato dalla presenza di "giocatori di grande levatura come Gianmarco Moroni, il campione in carica Luciano Carraro e Valerio Federico." A questi si aggiunge un parterre di assoluto prestigio.

Nomi internazionali: Moroni, Bove e i campioni in carica

La partecipazione di Gianmarco Moroni, noto agli appassionati come "Jimbo," eleva ulteriormente il prestigio del torneo. L'ex professionista italiano, nato a Roma nel 1998 e con un best ranking ATP di 158 raggiunto nel 2019, è "noto per il suo talento e la sua determinazione," e la sua presenza è "graditissima" a un torneo nazionale di questo calibro. Le sorprese non finiscono qui. Come anticipa Vicerè, l'organizzazione ha assicurato la presenza di un "grande sparring internazionale che è Federico Bove." Il suo curriculum è impressionante: è stato "sparring al Foro per sette giorni di Alcaraz," che, come confermato, "si è trovato benissimo," e ha avuto l'opportunità di essere "sparring delle sorelle Williams in Florida, a Venus per un mesetto e mezzo (compresi tornei di Washington e Cincinnati), giocando con l’occasione anche con Serena." Bove, come testimoniato dalle sue foto con Sinner e Alcaraz, è un atleta di caratura internazionale e la sua iscrizione è imminente. Confermate anche le presenze di "Luciano Carraro, campione uscente," che ha già "confermato la sua partecipazione" pur dovendo conciliare con un Open a Terni. Grande attesa anche per "Federico Campana 2.1," che ha dato la sua disponibilità. Nel circuito femminile, la 7ª edizione dell'Open del CC Lazio accoglierà la tedesca Anne Schaefer, attuale 2.2 ed ex numero 161 della classifica WTA nel 2009, con ben "21 titoli in singolare e nove di doppio" vinti nel circuito ITF.

Numeri e ambizioni: un progetto in continua evoluzione

L'Open, nato sette anni fa da un'idea del socio Saverio Uva, è ormai un appuntamento irrinunciabile. I numeri parlano chiaro: oltre 300 iscritti nel maschile, di cui ben 40 di seconda categoria, e 100 iscritte nel femminile, con 30 atlete di seconda categoria. Questo conferma un "livello sempre più alto" e la volontà di "innalzare ulteriormente il livello tecnico e attrattivo," puntando anche su montepremi più consistenti per attrarre atleti di spessore. "Abbiamo sponsor fedeli che ci seguono sin dai nostri eventi storici, come la Coppa dei Canottieri di calcio a cinque, e ogni anno si aggiungono nuovi partner," spiega Vicerè, sottolineando come "questo sostegno sia fondamentale per un’organizzazione così imponente che punta ogni anni a fare sempre meglio." Oltre alla dimensione agonistica, il torneo rappresenta un pilastro per la comunità del Circolo. "Per tre settimane i nostri soci rinunciano ai campi nelle ore di punta, ma lo fanno con entusiasmo perché amano vedere e vivere il torneo," afferma Vicerè. "Siamo quasi 30 iscritti interni al circolo: un segnale di quanto questa iniziativa piaccia e coinvolga tutti."

Gli iscritti maschili al torneo

Il numero di oltre 300 iscritti nel tabellone maschile testimonia la straordinaria crescita e il consolidato prestigio dell'Open del Circolo Canottieri Lazio. Come sottolineato da Riccardo Vicerè, "il livello cresce di anno in anno e questo ci rende molto orgogliosi".

Le edizioni

Il numero 7 non è solo un indicatore di longevità, ma simboleggia anche la solidità e la visione a lungo termine dell'Open. Giunto alla sua settima edizione, il torneo è ormai un "appuntamento fisso e sempre più rilevante", nato da un'idea del socio Saverio Uva.