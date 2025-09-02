Us Open, il milionario che ha rubato il berretto a un bambino si scusa pubblicamente

ROMA - Il berretto della discordia. Il polacco milionario Piotr Szczerek non ha resistito alla tentazione quando ha visto il cappellino firmato dal connazionale Kamil Majchrzak, strappandolo di mano nonostante fosse destinato a un bambino che, invano, ha protestato per riaverlo. Un caso finito sui social di tutto il mondo. A distanza di giorni il passo indietro.

Le scuse di Szczerek dopo il caso del berretto

Dopo giorni di critiche e discredito, Szczerek ha rotto il silenzio pubblicando un post sul suo account Facebook ufficiale. Ha ammesso di aver commesso un “enorme errore”, difendendosi dicendo che, nel caos ed entusiasmo del momento, credeva che il berretto fosse destinato ai suoi figli, che avevano chiesto autografi prima del match. Ha affermato di non aver avuto intenzioni malevoli, ma il suo gesto ha innegabilmente ferito il bambino e deluso i tifosi