Drake punta forte su Jannik Sinner. Il rapper e produttore discografico, è tornato a scommettere sul vincitore del torneo statunitense. Lo scorso anno, alla vigilia della finale tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, annunciò di aver puntato una cifra importante (210mila dollari) sul tennista americano: che venne sconfitto nettamente dall'azzurro. A distanza di dodici mesi, Drake ha cambiato rotta.