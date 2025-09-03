Drake punta forte su Jannik Sinner. Il rapper e produttore discografico, è tornato a scommettere sul vincitore del torneo statunitense. Lo scorso anno, alla vigilia della finale tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, annunciò di aver puntato una cifra importante (210mila dollari) sul tennista americano: che venne sconfitto nettamente dall'azzurro. A distanza di dodici mesi, Drake ha cambiato rotta.
Drake, ecco quanto vincerebbe in caso di successo di Sinner
Il rapper ha confermato di aver puntato tutto sul numero uno azzurro. Al termine della gara con Bublik agli ottavi di finale, ha mostrato sui social la sua giocata: Drake ha puntato 300mila dollari sul trionfo di Jannik Sinner. Considerando la quota iniziale (di 1,69), la vincita in caso di trionfo del tennista italiano, sarebbe di 507mila dollari. Un motivo in più per sostenere il tennista altoatesino.