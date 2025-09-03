Aon Open Challenger, Darderi vince al debutto: battuto Arnaboldi

Praticamente esaurito lo stadio Centrale Beppe Croce per il debutto in singolare di Luciano Darderi, testa di serie numero uno e 34esimo nel ranking mondiale: una presenza di grandissimo prestigio in questa XXI edizione dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina con l’azzurro che ha conquistato il passaggio al secondo turno battendo in due set (6-2/6-4) Federico Arnaboldi. Darderi è sicuramente il protagonista del torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Adesso affronterà Dmitry Popko che ha superato il primo turno sconfiggendo Marco Cecchinato. Intanto oggi il campione italiano, in coppia col fratello Vito Antonio, debutterà anche nel torneo di doppio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA