Il pronostico di Alcaraz su Sinner-Musetti: "Farà la differenza..."

“Sinner e Musetti sono due grandissimi giocatori. Jannik lo dimostra già in ogni singolo torneo, Musetti merita di essere in top 10 con il suo livello, la tecnica e la classe che esprime in campo". Le parole al miele di Alcaraz addolciscono il derby tutto azzurro che andrà in scena giovedì notte e che decreterà chi tra Sinner e Musetti raggiungerà la semifinale degli Us Open . Carlitos ha già strappato la qualificazione: sfiderà Djokovic nel match che potrebbe dargli la finalissima del torneo statunitense. I due tennisti italiani, invece, dovranno giocarsi i quarti per aggiudicarsi il prossimo turno, dove sifderanno uno tra Auger-Aliassime e De Minaur.

Alcaraz e il pronostico su Sinner-Musetti

Alcaraz non ha voluto sbilanciarsi, ma ha lanciato un pronostico su che tipo di sfida sarà e su quale aspetto sarà cruciale per vincere: "Credo che sarà una grande partita in cui entrambi faranno vedere un ottimo tennis. Il fattore mentale sarà importante. Hanno ottimi colpi, un livello di gioco altissimo, una grande fisicità. Farà la differenza la testa, la capacità di stare nel match, di prevalere nei momenti cruciali", ha dichiarato Alcaraz, che dopo essersi gustato il derby azzurro si concentrerà sulla sua di partita.