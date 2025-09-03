US Open, Auger-Aliassime avanza in attesa di Sinner o Musetti: orario, quando si gioca e dove vedere in tv la semifinale

Felix Auger-Aliassime è il terzo semifinalista dell'edizione 2025 degli US Open. Dopo che la giornata di martedì ha definito la prima semifinale, dove ad affrontarsi saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, il tennista canadese ha aperto il programma dei quarti di finale maschili battendo la testa di serie numero 8 del tabellone Alex De Minaur con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4) dopo 4 ore e 13 minuti di gioco. Sarà dunque lui l'avversario del vincitore del derby azzurro, in programma questa notte non prima delle 2:30, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
Auger-Aliassime vs Sinner/Musetti, quando si gioca il match
La sfida tra Felix Auger-Aliassime e il vincitore del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valido per la semifinale degli US Open, andrà in scena venerdì 5 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire.
Dove vedere l'incontro in diretta tv
Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880