US Open, Auger-Aliassime avanza in attesa di Sinner o Musetti: orario, quando si gioca e dove vedere in tv la semifinale

Felix Auger-Aliassime è il terzo semifinalista dell'edizione 2025 degli US Open. Dopo che la giornata di martedì ha definito la prima semifinale, dove ad affrontarsi saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, il tennista canadese ha aperto il programma dei quarti di finale maschili battendo la testa di serie numero 8 del tabellone Alex De Minaur con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4) dopo 4 ore e 13 minuti di gioco. Sarà dunque lui l'avversario del vincitore del derby azzurro, in programma questa notte non prima delle 2:30, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.