Mappa del Sito
US Open, Auger-Aliassime avanza in attesa di Sinner o Musetti: orario, quando si gioca e dove vedere in tv la semifinale

Il tennista canadese è il primo semifinalista della parte alta del tabellone maschile a New York: sconfitto in quattro set Alex De Minaur
2 min

Felix Auger-Aliassime è il terzo semifinalista dell'edizione 2025 degli US Open. Dopo che la giornata di martedì ha definito la prima semifinale, dove ad affrontarsi saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, il tennista canadese ha aperto il programma dei quarti di finale maschili battendo la testa di serie numero 8 del tabellone Alex De Minaur con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4) dopo 4 ore e 13 minuti di gioco. Sarà dunque lui l'avversario del vincitore del derby azzurro, in programma questa notte non prima delle 2:30, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Auger-Aliassime vs Sinner/Musetti, quando si gioca il match

La sfida tra Felix Auger-Aliassime e il vincitore del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valido per la semifinale degli US Open, andrà in scena venerdì 5 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

© RIPRODUZIONE RISERVATA

