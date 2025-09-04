Alcaraz-Djokovic, semifinale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la seconda volta nel 2025, per la prima in assoluto a New York, Carlos Alcaraz trova sulla sua strada Novak Djokovic. Saranno loro a giocarsi l'altro posto in finale contro il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Lo spagnolo è reduce dal netto successo in tre set su Jiri Lehecka, mentre il serbo ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza battendo in quattro il finalista della passata edizione Taylor Fritz.
Djokovic-Alcaraz, quando si gioca il match
La sfida tra Djokovic e Alcaraz, valida per la semifinale degli US Open, andrà in scena venerdì 5 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 21:00.
I precedenti tra Alcaraz e Djokovic
Sono otto i precedenti tra Djokovic e Alcaraz e il serbo è avanti 5-3 nel conto dei confronti diretti. Il 24 volte campione Slam ha vinto anche l'unico incrocio del 2025, imponendosi nei quarti di finale degli Australian Open con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-4.
Dove vedere l'incontro in diretta tv
Tutti gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880