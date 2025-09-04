Swiatek, battibecco in conferenza con un giornalista: "Hai bisogno di una pausa?". La risposta di Iga lo gela

La sessione serale del giovedì agli US Open si è aperta con una grande sorpresa, quella dell'eliminazione di Iga Swiatek. La numero due del mondo, fresca vincitrice di Wimbledon, si è infatti arresa con il punteggio di 6-4 6-3 alla stessa Amanda Anisimova alla quale proprio nella finale dei Championships aveva rifilato un nettissimo 6-0 6-0. Stavolta ad avere la meglio è stata la statunitense, che ha guadagnato l'accesso alle semifinali dello Slam di casa. La polacca, al termine della partita, si è presentata in conferenza stampa dove si è resa protagonista di un surreale scambio di battute con un giornalista.