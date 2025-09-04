Swiatek, battibecco in conferenza con un giornalista: "Hai bisogno di una pausa?". La risposta di Iga lo gela

La sessione serale del giovedì agli US Open si è aperta con una grande sorpresa, quella dell'eliminazione di Iga Swiatek. La numero due del mondo, fresca vincitrice di Wimbledon, si è infatti arresa con il punteggio di 6-4 6-3 alla stessa Amanda Anisimova alla quale proprio nella finale dei Championships aveva rifilato un nettissimo 6-0 6-0. Stavolta ad avere la meglio è stata la statunitense, che ha guadagnato l'accesso alle semifinali dello Slam di casa. La polacca, al termine della partita, si è presentata in conferenza stampa dove si è resa protagonista di un surreale scambio di battute con un giornalista.
Swiatek incredula: "Hai bisogno di una pausa mentale?"
Nonostante la sconfitta, Swiatek è apparsa serena in conferenza, non a detta però di un giornalista con il quale ha avuto il seguente scambio di battute.
Giornalista: Sono state settimane piene di tennis: Wimbledon, i tornei americani prima di questo, e ora questo. Quanto sei stanca in questo momento?
Swiatek: Beh, non lo so. Non è che le mie partite qui siano state così estenuanti.
Giornalista: Hai la sensazione di aver bisogno di una pausa mentale? Non parlo della sconfitta in sé.
Swiatek: Perché lo dici?
Giornalista: Mi chiedevo solo. Sono tanti tornei di fila. Non vedi l’ora di avere una pausa?
Swiatek: Beh, parla con chi è responsabile del calendario. Hai bisogno tu di una pausa mentale?
Giornalista: Scusa?
Swiatek: Sembri tu ad aver bisogno di una pausa mentale.
Giornalista: In effetti sì.
Swiatek: E allora che ci fai qui?
Giornalista: Devo arrivare fino alla fine del torneo.
Swiatek: Buona fortuna.