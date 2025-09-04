NEW YORK (Stati Uniti) - In campo nessuna pietà, ma fuori dal terreno di gioco Lorenzo Musetti è sempre un amico per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, numero uno del mondo, ha dedicato un pensiero al compagno di Coppa Davis, da lui battuto nella notte scorsa agli Us Open con un inesorabile 6-1, 6-4, 6-2 nei quarti di finale. "È sempre speciale condividere il campo con te Lorenzo Musetti - scrive Sinner su Instagram - grazie per la grande partita, amico mio. Sono felice di essere tornato in semifinale agli Us Open".