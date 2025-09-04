Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner elogia Musetti: il toccante messaggio dopo la vittoria agli Us Open

Il numero uno del mondo "elimina" l'amico dallo Slam americano, ma gli dedica un pensiero social
2 min

NEW YORK (Stati Uniti) - In campo nessuna pietà, ma fuori dal terreno di gioco Lorenzo Musetti è sempre un amico per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, numero uno del mondo, ha dedicato un pensiero al compagno di Coppa Davis, da lui battuto nella notte scorsa agli Us Open con un inesorabile 6-1, 6-4, 6-2 nei quarti di finale. "È sempre speciale condividere il campo con te Lorenzo Musetti - scrive Sinner su Instagram - grazie per la grande partita, amico mio. Sono felice di essere tornato in semifinale agli Us Open".

I like di tanti big

Tanti appassionati dei due tennisti hanno apprezzato il messaggio di Sinner, che ha raccolto oltre 240mila like in poche ore. Tra i tanti "mi piace" di personaggi noti, anche quelli di Daniele De Rossi, Roberto Mancini, Giovanni Di Lorenzo, Bobo Vieri, Pecco Bagnaia, la sciatrice Lindsey Vonn e, ovviamente, quello dello stesso Musetti. Il tennista torinese, di soli 6 mesi più giovane di Sinner, è attualmente numero 10 della classifica mondiale. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner raggiunge le 86 vittorie negli Slam