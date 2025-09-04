Bjorn Borg shock: "Lotta con un tumore alla prostata"

Borg, la verità sulle sue condizioni di salute

La volontà dell'ex numero uno al mondo, e vincitore di undici tornei del Grande Slam (sei Roland Garros e cinque Wimbledon) era di mantenere il massimo riserbo sulla notizia, almeno fino all'uscita del libro. Ma nei giorni scorsi alcune copie del volume sono finite sui circuiti di vendita online ed hanno portato i lettori a conoscere la verità. Tra pochi giorni Bjorg presenterà ufficialmente il suo volume: sarà l'occasione per chiarire i dettagli di una notizia che sta già facendo il giro del mondo. E che ha scosso gli amanti del tennis.