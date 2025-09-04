Bjorn Borg shock: "Lotta con un tumore alla prostata"

Un fulmine a ciel sereno. Bjorn Borg, secondo quanto riportato dal quotidiano svedese "Expressen", avrebbe annunciato di lottare contro un cancro alla prostata. Secondo la ricostruzione della stampa svedese, l'ammissione sarebbe stata fatta nella sua autobiografia,‘Hjartslag’ (“battiti”), scritta con la terza moglie Patricia (sposata nel 2002) e che uscirà il 18 settembre.
Borg, la verità sulle sue condizioni di salute
La volontà dell'ex numero uno al mondo, e vincitore di undici tornei del Grande Slam (sei Roland Garros e cinque Wimbledon) era di mantenere il massimo riserbo sulla notizia, almeno fino all'uscita del libro. Ma nei giorni scorsi alcune copie del volume sono finite sui circuiti di vendita online ed hanno portato i lettori a conoscere la verità. Tra pochi giorni Bjorg presenterà ufficialmente il suo volume: sarà l'occasione per chiarire i dettagli di una notizia che sta già facendo il giro del mondo. E che ha scosso gli amanti del tennis.