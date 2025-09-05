Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La rivalità tra Sinner e Alcaraz può migliorare la vita: i tre consigli a sorpresa diventati virali

Le Università degli Stati Uniti promuovono l'antagonismo tra i due tennisti protagonisti degli US Open: "Progrediscono vicendevolmente"
La rivalità tra Sinner e Alcaraz può migliorare la vita: i tre consigli a sorpresa diventati virali
3 min

NEW YORK (Usa) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due fenomeni del momento negli Stati Uniti. I due tennisti sono approdati alle semifinali degli US Open di New York, e ora puntano a confrontarsi in una nuova finale dello Slam. I grandi professori delle maggiori università americane hanno  studiato da vicino i due campioni di tennis, trovando molti aspetti positivi all’interno della loro rivalità. E il New York Times, in un lungo articolo, lo racconta bene.

“La rivalità non deve accrescere il risentimento”

Gli esperti affermano che i due tennisti traggono ispirazione l'uno dall'altro, affinando i punti deboli del loro gioco. "È un giocatore che mi rende un giocatore migliore” - ha dichiarato recentemente l’italiano Jannik Sinner parlando di Alcaraz - ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che lo spinga al limite delle proprie possibilità”. Il professore di politiche pubbliche e psicologia all'Università della Virginia Benjamin Converse ha sposato tale tesi. "Il tuo nemico sul lavoronon è necessariamente un buon rivale - afferma - perché una sana rivalità dovrebbe coltivare la curiosità e la crescita reciproca, non il risentimento”.

Sinner-Alcaraz, il parere del Dottor Kilduff 

“Ricorda che il tuo percorso, che sia sportivo o professionale, è più grande di qualsiasi singola gara - sottolinea il dottor Kilduff - quindi anche se non devi accettare ogni sconfitta con un sorriso, adottare questa prospettiva a lungo termine è fondamentale per mantenere sana una rivalità. Ciò che distingue lo stress "buono" da quello "cattivo" è se si considera la rivalità come una sfida che dà energia, oppure come una minaccia che esaurisce: nella vita, potrebbe fare la differenza tra lavorare fino a tardi a un progetto appassionante e bruciarsi su compiti che non ci piacciono, solo per stare al passo con il rivale. Chi ha meno esperienza ha maggiori probabilità di cadere in una mentalità minacciosa e di essere danneggiato da una rivalità”

Sinner e Alcaraz: “Usare la concorrenza come carburante” 

“La chiave è usare la concorrenza come carburante - afferma il dottor Moore - indipendentemente dalla tua esperienza: una rivalità sana è quella che genera entusiasmo. Le rivalità migliori non ti mettono solo alla prova, ha aggiunto; ti ricordano anche perché ami quello che fai”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner: "E' bello essere italiani"US Open, Sinner elogia Musetti