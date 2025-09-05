La rivalità tra Sinner e Alcaraz può migliorare la vita: i tre consigli a sorpresa diventati virali

NEW YORK (Usa) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due fenomeni del momento negli Stati Uniti. I due tennisti sono approdati alle semifinali degli US Open di New York, e ora puntano a confrontarsi in una nuova finale dello Slam. I grandi professori delle maggiori università americane hanno studiato da vicino i due campioni di tennis, trovando molti aspetti positivi all’interno della loro rivalità. E il New York Times, in un lungo articolo, lo racconta bene.

“La rivalità non deve accrescere il risentimento”

Gli esperti affermano che i due tennisti traggono ispirazione l'uno dall'altro, affinando i punti deboli del loro gioco. "È un giocatore che mi rende un giocatore migliore” - ha dichiarato recentemente l’italiano Jannik Sinner parlando di Alcaraz - ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che lo spinga al limite delle proprie possibilità”. Il professore di politiche pubbliche e psicologia all'Università della Virginia Benjamin Converse ha sposato tale tesi. "Il tuo nemico sul lavoro – non è necessariamente un buon rivale - afferma - perché una sana rivalità dovrebbe coltivare la curiosità e la crescita reciproca, non il risentimento”.

Sinner-Alcaraz, il parere del Dottor Kilduff

“Ricorda che il tuo percorso, che sia sportivo o professionale, è più grande di qualsiasi singola gara - sottolinea il dottor Kilduff - quindi anche se non devi accettare ogni sconfitta con un sorriso, adottare questa prospettiva a lungo termine è fondamentale per mantenere sana una rivalità. Ciò che distingue lo stress "buono" da quello "cattivo" è se si considera la rivalità come una sfida che dà energia, oppure come una minaccia che esaurisce: nella vita, potrebbe fare la differenza tra lavorare fino a tardi a un progetto appassionante e bruciarsi su compiti che non ci piacciono, solo per stare al passo con il rivale. Chi ha meno esperienza ha maggiori probabilità di cadere in una mentalità minacciosa e di essere danneggiato da una rivalità”

Sinner e Alcaraz: “Usare la concorrenza come carburante”

“La chiave è usare la concorrenza come carburante - afferma il dottor Moore - indipendentemente dalla tua esperienza: una rivalità sana è quella che genera entusiasmo. Le rivalità migliori non ti mettono solo alla prova, ha aggiunto; ti ricordano anche perché ami quello che fai”.