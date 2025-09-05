Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner, che messaggio da Volandri: "Ti soffoca. E con Alcaraz..."

Il capitano azzurro non ha dubbi: "Jannik e lo spagnolo ti spingono a giocare ad un ritmo indemoniato"
2 min

Filippo Volandri non ha dubbi: "Sinner è soffocante". Il capitano azzurro in Coppa Davis, prova a trovare il termine migliore per spiegare le prestazioni del numero uno al mondo: "Non ti lascia respirare, come ha detto Musetti, è opprimente", ha spiegato a Repubblica. "È così che ha stritolato prima Bublik, poi ‘Muso’. Dal primo punto impone un ritmo talmente alto che, inevitabilmente, ti manda fuori giri. Ti soffoca".

Volandri su Alcaraz e Djokovic

Per Volandri, esiste solo un'atleta capace di tenere questi ritmi: "Sinner e Alcaraz ti spingono lontano, attaccano lo scambio iniziale della partita come fossero 4-4 nel quinto set. Un ritmo indemoniato. Questa cosa destabilizza gli avversari: li sorprende, li preoccupa. Psicologicamente, è subito un’ipoteca sul match". In semifinale affronterà Auger-Aliassime: "Lo studierà nei dettagli, però alla fine sa bene che dipenderà tutto da sé stesso". In finale potrebbe affrontare uno tra Alcaraz e Djokovic. "Alcaraz l’ho potuto osservare bene, quando ero nel box con Bellucci e Darderi: sta offrendo grandissime cose, è incredibilmente cresciuto sul cemento e dal punto di vista fisico è in forma strepitosa. Ma ho imparato a non fidarmi di Djokovic".

 

