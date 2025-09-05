Sabalenka rivela: “Voglio battere Kyrgios, ecco dove e quando lo sfiderò”

Aryna Sabalenka ha superato in rimonta Jessica Pegula con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 e si è qualificata per la sua terza finale consecutiva allo US Open . Nell'atto conclusivo se la vedrà contro un'altra americana, Amanda Anisimova , capace di sconfiggere per 6-7 7-6 6-3 Naomi Osaka dopo una maratona di tre ore. Le due si ritroveranno dopo la semifinale di Wimbledon , vinta da Anisimova, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la numero uno al mondo, più determinata che mai a vincere uno Slam dopo le due finali perse nel 2025. Durante la consueta conferenza stampa post-match, però, a Sabalenka non è stato chiesto solo del torneo. Un giornalista le ha infatti domandato della " Battaglia dei Sessi " con Nick Kyrgios : ecco cosa ha detto Aryna.

Sabalenka avvisa Kyrgios: "Voglio batterlo"

"Penso che sia un'idea fantastica e sarà spettacolare da vedere. Sarà divertente, specialmente contro qualcuno come Nick. Come ha detto lui in un'intervista, credo davvero che vincerò. Sicuramente scenderò in campo per fare del mio meglio". Questo il pensiero di Aryna Sabalenka, visibilmente entusiasta all'idea di sfidare il collega australiano. La tennista di Minsk ha poi aggiunto: "Sarebbe una buona cosa se riuscissi a batterlo, ma ancora non siamo sicuri della location. Vogliamo scegliere un posto dove ci saranno molte persone a guardarci e metteremo molta pressione su Nick". Qualora il progetto andasse in porto, si tratterebbe della quarta "Battaglia dei Sessi" della storia. La prima e più famosa risale al 1973, quando a sfidarsi furono Bobby Riggs e Billie Jean King. La più recente è stata invece quella tra Jimmy Connors e Martina Navratilova.