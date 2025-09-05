Djokovic sicuro su Kyrgios: “Sarebbe stato uno dei migliori, se solo…”

Djokovic su Kyrgios: "È un punto di riferimento per il tennis"

Dopo un inizio complicato, il serbo e l'australiano sono diventati grandi amici. Djokovic non ha mai nascosto la sua stima per Kyrgios, anche se la lunga assenza e i tanti forfeit hanno rovinato la sua carriera: "Mi piacerebbe rivederlo in campo, perché ha dovuto superare molti infortuni. È un punto di riferimento per il nostro sport. Per quanto sia controverso e diverso, la gente lo ama, è un giocatore che attira pubblico. Ho letto che dovrebbe giocare una partita contro Sabalenka, una ‘Battaglia dei sessi’ come quella di Billie Jean King ai suoi tempi. Sarebbe molto interessante, se dovesse succedere”.

Djokovic: "Kyrgios non ha mai avuto la disciplina necessaria"

Per Djokovic il tennista australiano sarebbe potuto diventare uno dei migliori al mondo: "Nick, purtroppo, non ha mai avuto la disciplina necessaria. Se avesse il 30% della disciplina richiesta, e lui ne ha circa il 5%, sarebbe facilmente tra i primi 10 al mondo. Ha giocato una finale di Wimbledon senza riscaldamento, senza un allenamento serio, senza un allenatore, e ha battuto tutti i tennisti più forti del mondo. Ha così tanto talento e potenziale, avrebbe potuto fare cose incredibili, ma il fatto di trascurare il suo corpo lo ha portato dove si trova ora. Mi piace davvero e spero che torni presto per giocare quella partita con Sabalenka e almeno il ‘suo’ Australian Open, perché se lo merita. Non è una situazione facile per un tennista, non sei né ritirato né in attività, ritirato in modo non ufficiale ma ancora in lotta. Gli auguro il meglio".