Sabalenka e i sui suoi cinque tennisti preferiti: la scelta a sorpresa su Djokovic

Aryna Sabalenka, dominatrice del ranking mondiale da oltre un anno, è una delle figure più importanti del tennis moderno. La bielorussa ha recentemente partecipato al podcast Boardroom - Cover Story, dove le è stato chiesto di elencare i suoi cinque tennisti preferiti. La sua selezione ideale dei magnifici cinque, cioé Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Steffi Graf e André Agassi, ha suscitato scalpore, soprattutto per l’assenza di Djokovic , nonostante il loro ottimo rapporto e i divertenti momenti condivisi durante gli allenamenti. Un’esclusione voluta o una semplice svista?

Sabalenka e il primo posto in classifica

Nel corso degli Us Open, Sabalenka ha parlato in conferenza stampa del peso e dell’orgoglio di essere la numero uno: "Mi piace molto essere la numero 1 al mondo, mi piace la pressione, ma lavoro anche duramente per arrivare dove sono. Per me, è fondamentale concentrarmi sul mio gioco e cercare sempre di giocare al meglio, di essere in campo e di lottare. Se ci riesco, so che avrò le mie opportunità. Per me, la vita è divertente finché il lavoro mi piace. Essere il numero 1 al mondo apre molte porte; si incontrano persone fantastiche, si inizia a collaborare con molti marchi; questa è la bellezza di questo sport. Essere uno dei migliori giocatori ti dà l'opportunità di incontrare persone fantastiche e ti aiuta a imparare cose che vanno oltre il tennis”.