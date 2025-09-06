Battendo in quattro set Felix Auger-Aliassime , Jannik Sinner ha conquistato l'accesso all'ultimo atto degli US Open . Il numero uno al mondo è stato più forte anche di un piccolo problema agli addominali, per cui l'allarme sembrerebbe già rientrato, riuscendo così a diventare appena il quarto giocatore nell'Era Open a raggiungere tutte e quattro le finali del Grande Slam (gli altri sono Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic). Per l'azzurro dall'altra parte della rete ci sarà ancora una volta Carlos Alcaraz in una sfida che metterà in palio non solo il titolo di New York, ma anche la prima posizione del ranking mondiale.

Sinner in finale: le parole di Vagnozzi

"Non diamo niente per scontato. Arrivare a un'altra finale è qualcosa di incredibile". Ha commentato dopo la vittoria in semifinale Simone Vagnozzi, il coach di Sinner. "Jannik arriva in finale con tanta fiducia, con tutto l'anno che ha giocato molto bene - ha aggiunto -. Sarà un match difficilissimo con Carlos che sta giocando altrettanto bene. Sarà uno spettacolo anche domenica, sarà complicatissimo come sempre. Ci dobbiamo preparare. Deve scendere in campo con la tranquillità di aver fatto un ottimo torneo, poi vediamo". E sul problema fisico ha spiegato: "Jannik ha avuto un po' di fastidio all'addominale a un certo punto, ma poi trattandolo con il fisio è andato via. Penso che non sia niente di grave. Penso che sia abbastanza tranquillo per domenica".