Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sabalenka-Anisimova, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La numero uno al mondo vuole confermarsi campionessa a New York, ma dovrà vedersela con la beniamina di casa al suo secondo ultimo atto Slam consecutivo
Sabalenka-Anisimova, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
2 min

Saranno Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova a contendersi il titolo dell'edizione 2025 degli US Open. La numero uno al mondo, campionessa in carica, ha raggiunto la finale a New York battendo in tre set Jessica Pegula, mentre la statunitense si è imposta, sempre in tre set su Naomi Osaka. Per la beniamina di casa si tratta della seconda finale Slam consecutiva dopo quella persa a Wimbledon

Sabalenka-Anisimova, quando si gioca il match

La sfida tra Sabalenka e Anisimova è in programma sabato 6 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 22:00 italiane (le 16:00 locali). 

I precedenti tra Sabalenka e Anisimova

Anisimova è avanti 6-3 nei confronti diretti con Sabalenka, ma è 1-1 il bilancio delle sfide andate in scena quest'anno. La numero uno al mondo si è imposta agli ottavi di finale del Roland Garros, mentre la statunitense ha avuto la meglio nella semifinale di Wimbledon. 

Dove vedere la finale in diretta tv

La finale tra Sabalenka e Anisimova, come tutti gli incontri dello US Open, verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi record

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Vagnozzi: "Contro Alcaraz sarà complicatissimo"Sinner e il dolore all'addome: come sta