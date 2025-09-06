Sabalenka-Anisimova, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova a contendersi il titolo dell'edizione 2025 degli US Open . La numero uno al mondo, campionessa in carica, ha raggiunto la finale a New York battendo in tre set Jessica Pegula , mentre la statunitense si è imposta, sempre in tre set su Naomi Osaka . Per la beniamina di casa si tratta della seconda finale Slam consecutiva dopo quella persa a Wimbledon .

Sabalenka-Anisimova, quando si gioca il match

La sfida tra Sabalenka e Anisimova è in programma sabato 6 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 22:00 italiane (le 16:00 locali).

I precedenti tra Sabalenka e Anisimova

Anisimova è avanti 6-3 nei confronti diretti con Sabalenka, ma è 1-1 il bilancio delle sfide andate in scena quest'anno. La numero uno al mondo si è imposta agli ottavi di finale del Roland Garros, mentre la statunitense ha avuto la meglio nella semifinale di Wimbledon.

Dove vedere la finale in diretta tv

La finale tra Sabalenka e Anisimova, come tutti gli incontri dello US Open, verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi record

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880